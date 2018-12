Deventer brengt wereld Dickens tot leven

Voor de 28e keer verandert Deventer in een Engelse stad ten tijde van Charles Dickens. Zaterdag en zondag komen ruim 950 personages uit de beroemde boeken van deze beroemde Engelse schrijver tot leven: van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot dronkaards, van kantoorklerken tot deftige lieden.

Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870. Wat hij beschreef was vooral de wereld van zijn vroegste jeugd. Oliver Twist, A Christmas Carol en en The Pickwick Papers zijn beroemde werken.

Het Dickens Festijn is elk jaar goed voor zeker 125.000 bezoekers. Het speelt zich af in het Bergkwartier in de binnenstad, waar tal van monumenten en pittoreske huizen zijn te vinden. Daar vindt een groot aantal optredens plaats van acteurs en toneelspelers, jong tot oud, koren, zangers en muzikanten en bewoners uit het Bergkwartier.

De toegang tot het Dickens Festijn is gratis. Wel moeten bezoekers rekening houden met een wachttijd bij de ingang die kan oplopen tot anderhalf uur. Iedereen wordt langs dranghekken geleid.