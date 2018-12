Genomineerden Gouden Windei passen product aan

Een aantal genomineerden voor het Gouden Windei 2018, de verkiezing van het ,,meest misleidende” voedingsproduct, hebben hun product aangepast. Albert Heijn past twee producten aan, Aldi en Vomar één. Dat laat de organisator van de verkiezing foodwatch zaterdag weten.

Volgens foodwatch gaat Albert Heijn op de zoete aardappelpuree vermelden dat het product (vooral) gewone aardappel bevat. Ook zal de supermarkt bij de Zaanse Hoeve kaasplakken niet meer rekenen met een portiegrootte van minder dan een kaasplak, wat suggereerde dat er minder calorieën in zaten. Aldi gaat op de Olijf bak&braad op de voorkant vermelden dat het product voor (slechts) 21 procent uit olijfolie bestaat en Vomar zal ‘roomboter’ uit de naam halen van hun Roomboter rozijnenbollen, waarin slechts 0,3 procent roomboter zit.

Kanshebbers op de ‘prijs’ blijven wel Venco Honingdrop, waar pakweg 150 keer meer suiker dan honing in zit en het ‘inspired by clouds crispy’ smartwater van Coca-Cola, dat volgens organisator foodwatch gewoon duur water is. Ook Conimex (Unilever) Gembersiroop en Jumbo Cherrytomaat pastasaus zijn genomineerd.

Consumenten kunnen de komende twee weken hun stem uitbrengen op de site van de consumentenorganisatie. Vorig jaar ‘won’ het ‘Goudeerlijk’ maisbrood van Jumbo, waar geen maismeel in zat.

De verkiezing is negen jaar geleden door foodwatch in het leven geroepen als protest tegen ,,marketingleugens” en claims die op verpakkingen staan, maar niet worden waargemaakt.