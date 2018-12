Loden Radioleeuw voor Eyelove

Het radiospotje ‘Ik ga naar Eyelove’ heeft dit jaar de Loden Radioleeuw 2018 gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het consumentenprogramma Radar Radio op NPO Radio1.

Vooral de rol van zanger René Froger in de reclame van Eyelove valt niet in de smaak bij luisteraars. ,,Zeer irritant, dat gejodel van Froger”, stelde een van hen. De afgelopen weken brachten 7200 consumenten hun stem uit voor de jaarlijkse verkiezing van de Loden Leeuw.

Genomineerd waren behalve Eyelove ook Kruidvat en Online.nl. Eyelove won overtuigend met 55 procent van de stemmen. ‘Stank hoeft niet te stinken’ van Geberit won vorig jaar de Loden Radioleeuw voor het meest ergerlijke radiospotje van het jaar. De eerste Loden Radioleeuw werd in 2016 gewonnen door Incentro.

Maandag reikt Radar in de televisie-uitzending de Loden Leeuw uit voor de meest irritante televisiereclame en de meest irritante BN’er in een spotje. Genomineerd zijn André Hazes, Gerard Joling en René Froger die acteren in commercials van Essent, Lidl en Eyelove.