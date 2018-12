Schilling beste prominent bij Groot Dictee

Wetenschapsjournalist Govert Schilling was zaterdag de beste prominente deelnemer bij het Nationaal Dictee der Nederlandse Taal. Hij maakte in totaal vier fouten. Kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak eindigde als tweede met veertien fouten. Jean Pierre Geelen, ombudsman van de Volkskrant, eindigde als derde met zeventien fouten. Pieter van Diepen, luisteraar van het programma De Taalstaat, was de winnaar bij de andere deelnemers met twee fouten.

Het Groot Dictee keerde zaterdag op NPO Radio 1 terug. De NTR stopte vorig jaar na 26 jaar met het uitzenden van het dictee op televisie. De omroep vond dat het programma over zijn hoogtepunt heen was. Met de terugkeer van de schrijfwedstrijd op de radio wilden de initiatiefnemers de jarenlange dicteetraditie in ere herstellen.

Het dictee werd in de bibliotheek in Haarlem voorgelezen door Philip Freriks en werd dit jaar geschreven door auteur Wim Daniƫls.