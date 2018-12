Besneeuwd Dickens Festijn weer drukbezocht

De 28e editie van het Dickens Festijn in Deventer heeft dit weekend 125.000 bezoekers getrokken, evenveel als vorig jaar. ,,Het was weer een fantastisch gebeuren, zeker met de sneeuw die was gevallen. Dat past echt bij Dickens”, zei een woordvoerster. Zaterdag was het iets drukker dan zondag.

Tijdens het festival wordt het historische centrum van de Overijsselse stad omgetoverd tot een 19e-eeuws Engels stadje. Acteurs en figuranten lopen in historische kostuums en beelden personages uit de werken van Charles Dickens uit, zoals Oliver Twist en Mr. Pickwick. Er worden ‘Christmas carols’ (Engelse kerstliedjes) gezongen en er is van alles te doen, te zien, te eten en te drinken.

Schrijver Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870. Wat hij beschreef was vooral de wereld van zijn vroegste jeugd, in werken als Oliver Twist, A Christmas Carol en en The Pickwick Papers.