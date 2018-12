D66-voorman: goede hoop op klimaatakkoord

D66-voorman Rob Jetten heeft goede hoop dat er vrijdag een klimaatakkoord is. ,,We zitten nu nog midden in de onderhandelingen. Aankomende vrijdag ligt er hopelijk een resultaat.”

Het zal de komende dagen nog spannend zijn, aldus de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Volgens hem beseffen zowel de politieke partijen als maatschappelijke organisaties en bedrijven dat het akkoord een historische kans is ,,om in Nederland grote stappen te zetten”.

Jetten erkent dat er in het akkoord, bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen fors terug te dringen, ,,veel” van huishoudens en bedrijven zal worden gevraagd. Hij wil ervoor zorgen dat ook de ,,onderkant van de samenleving” mee kan doen bij de overgang naar andere vormen van energie. Alle huishoudens moeten mee kunnen komen en het kunnen betalen, aldus de D66’er in het tv-programma Buitenhof.

Hij vindt dat de huurwoningen die het slechtst zijn geïsoleerd, als eerste moeten worden aangepakt. Huiseigenaren zonder spaargeld zouden een renteloze lening of extra subsidie kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen.

Bij grotere bedrijven, die relatief minder voor hun CO2-uitstoot betalen dan huishoudens, is een balans nodig, vindt Jetten. Je wil voorkomen dat het in Nederland te duur wordt zodat bedrijven massaal naar het buitenland gaan en daar meer uitstoten. Aan de andere kant moet je bedrijven prikkelen om te vergroenen, stelt hij.