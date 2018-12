Gladheid zorgt voor ongelukken

De sneeuw en de gladheid heeft voor ongelukken gezorgd. Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk en op de A12 bij Nootdorp.

In Ter Aar en Boskoop kwamen auto’s in de sloot terecht. De bestuurders kwamen met de schrik vrij. Ook in het Noord-Hollandse Breezand schoof een auto een sloot in. De toestand van deze bestuurder is onbekend.

De sneeuwbuien begonnen halverwege de avond en zorgden voor veel gladheid. De sneeuwbuien trekken via het noorden Nederland uit. Er kan een sneeuwdek ontstaan van 1 tot 3 centimeter. Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.