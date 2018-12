Inspectie: wees alert op juiste taxichauffeur

Mensen die in een taxi stappen, moeten zelf goed opletten of de chauffeur echt degene is die de taxi mag besturen. Ze kunnen dat checken op de verplichte taxikaart op de boordcomputer, waarop ook een foto staat. Vermoedens van misstanden kunnen mensen melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Eventueel anoniem, zoals door taxichauffeurs die bang zijn voor represailles van hun malafide collega’s, zei een woordvoerster van de ILT naar aanleiding van een reportage van AT5 zondag over gesjoemel met Uber-taxi’s.

Daaruit blijkt dat er een handel gaande is in accounts van Uber, waardoor de kans bestaat dat niet de echte chauffeur maar een ander komt voorrijden. AT5 ontdekte dat naar schatting honderden accounthouders van Uber, die aan allerlei taxi-eisen moeten voldoen, hun inloggegevens stiekem verpachten aan derden.

De inspectie is op de hoogte van deze praktijken maar is verrast door de mogelijke omvang ervan, zei de woordvoerster.