‘Eerste keer anticonceptie bij vis’

In Burgers’ Zoo in Arnhem is voor het eerst succesvol anticonceptie toegepast bij een vissoort, meldt de dierentuin. Het vakblad Journal of Fish Biology publiceert hier maandag een wetenschappelijk artikel over.

Bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten van Burgers’ Zoo implanteerden met succes een anticonceptierietje in de linker borstvin van een vrouwelijke adelaarsrog van de soort Aetobatus ocellatus, waarvan de dierentuin de grootste kweker is.

Deze vorm van anticonceptie wordt al jarenlang succesvol toegepast bij veel zoogdiersoorten, maar het is voor het eerst dat deze methode succesvol is toegepast bij een vissoort. Volgens de dierentuin heeft de ,,opmerkelijke wereldprimeur baanbrekende gevolgen voor de internationale kweekprogramma’s van vissoorten”.