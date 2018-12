Getuigen moordzaak lijnrecht tegenover elkaar

In de strafzaak rond de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zijn drie getuigen lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Volgens twee van hen heeft de centrale getuige Benaouf A. consequent gelogen. Dit tweetal speelt pas sinds enkele dagen een rol in het proces, dat zich momenteel in de hoger-beroepsfase bevindt.

Benaouf A. is van meet af aan getuige geweest. Hij was het eigenlijke doelwit van het extreme vuurwapengeweld, dat op 29 december 2012 aan twee jonge vrienden van A. het leven kostte. Cruciaal onderdeel van zijn verklaring is dat hij verdachte Anouar B. heeft herkend als een van de daders. B. en medeverdachte Adil A. zijn veroordeeld tot levenslang.

Volgens de nieuwe getuigen heeft A. tegen hen gezegd dat er van herkenning helemaal geen sprake is geweest. Beide mannen hebben in 2015 met A. in de gevangenis gezeten. ,,Klinkklare leugens”, aldus A. ,,Natuurlijk heb ik dat niet gezegd.” Het hof heeft A. maandag naar de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol laten komen om te reageren op de beweringen van de getuigen.

A. vroeg zich hardop af waarom de getuigen pas na ruim drie jaar met hun verklaringen komen. Hij opperde dat zij bedreigd dan wel betaald worden. De getuigen hebben gezegd dat dat niet het geval is.

De schietpartij in de Staatsliedenbuurt markeerde het begin van een lange reeks liquidaties in de onderwereld. De daders zouden het op Benaouf A. hebben voorzien wegens zijn rol bij een liquidatie een paar maanden daarvoor, in Antwerpen. In de Staatsliedenbuurt wist A. te ontkomen door tussen de woonboten in het water te springen. A. is voor de moord in Antwerpen veroordeeld tot twaalf jaar cel.