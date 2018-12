GVB gaat ‘oorlogsverleden niet uit de weg’

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB gaat in overleg met de gemeente ,,een aanpak bedenken om met het eigen oorlogsverleden om te gaan”, meldt het maandag. De aanleiding daarvoor is dat de NS onlangs liet weten schadevergoedingen te gaan uitkeren aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Het spoorbedrijf verdiende geld met het deporteren van Joden naar kamp Westerbork in opdracht van de Duitse bezetter.

,,Enkele weken terug volgde een emotionele reactie van de Joodse gemeenschap op het financiĆ«le gebaar van NS”, schrijft het GVB op zijn website. Daarmee doelt het vervoersbedrijf op een oproep van Federatief Joods Nederland (FJN) aan de vervoerder om ook publiekelijk excuses te maken voor het meewerken aan deportaties. Het GVB zou in de Tweede Wereldoorlog tienduizenden Joden hebben getransporteerd.

Het GVB zegt het eigen oorlogsverleden ,,niet uit de weg te gaan”.