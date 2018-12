Michelin laat de sterren zien

Het is maandag een spannende dag voor restaurants en chef-koks. De Franse bandenfabrikant Michelin maakt in Amsterdam bekend hoe zijn beroemde sterren zijn verdeeld. Welk restaurant behoudt een Michelinster, wie krijgt er een bij en welke chef moet inleveren.

De sterrenceremonie is het jaarlijkse feestje van gastronomisch Nederland. Het is het moment waarop de nieuwe rode Michelin restaurantgids verschijnt.

Vorig jaar kreeg Restaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen een derde ster en daarmee telde Nederland drie restaurants met drie sterren. De andere zijn De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle.

Het aantal tweesterrenrestaurants breidde in 2018 niet verder uit. In totaal kregen zes restaurants een eerste Michelinster. Verder verloren vier zaken hun enige ster.

Ons land telt 108 sterrenrestaurants, waarvan behalve de drie driesterrenzaken nog eens zestien met twee sterren en 89 met één ster. Hoe de verdeling in 2019 is, wordt maandagochtend bekend in het DeLaMar Theater.