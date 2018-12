Pride Amsterdam in teken Stonewall-rellen

De Pride Amsterdam staat volgend jaar stil bij de Stonewall-rellen, die vijftig jaar geleden uitbraken in New York. Dat gebeurt onder het motto ‘Remember the past, create the future’, maakte de organisatie bekend. De rellen, die eind juni 1969 plaatshadden, vormden een scheidslijn in de geschiedenis van de lhbt-beweging, zegt directeur Lucien Spee van stichting Amsterdam Gay Pride.

Een jaar later, in 1970, was in New York de eerste Pride Parade ter wereld. Het thema komt onder meer terug in de aankleding van de boten in de roemruchte Canal Parade, waarvoor deelnemers zich vanaf 4 januari kunnen inschrijven. De Pride Amsterdam is bovendien ook op zondag 30 juni op de Parade in New York vertegenwoordigd.

De Stonewall-rellen braken uit in de wijk Greenwich Village bij de ontruiming van homobar The Stonewall Inn door de politie. De bezoekers, onder wie homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, maar vooral travestieten, besloten terug te vechten.

Pride Amsterdam is van 27 juli tot en met 4 augustus, met de jaarlijkse botenparade van tachtig boten op zaterdag 3 augustus. Het feest is vooral bedoeld voor lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti).