Samenwerking politie en boa’s in Rotterdam

De politie in Rotterdam zet in op een veel intensievere samenwerking tussen bijzondere opsporingsambtenaren, zogenoemde boa’s en gewone agenten. Dat zegt VVD-wethouder Bert Wijbenga maandag in De Telegraaf.

,,In Rotterdam werken inmiddels meer dan vierhonderd boa’s, die vaak precies weten wat er leeft in wijken en buurten. Tot op heden was samenwerking tussen boa’s en politie niet vanzelfsprekend. Dat gaat veranderen. Er komt betere uitwisseling van informatie, boa’s krijgen toegang tot politielocaties en we gaan van operationele regie door de politie naar operationele samenwerking”, aldus de wethouder.

Om een betere samenwerking uit te proberen start Rotterdam als eerste gemeente in Nederland een proefproject, zo bevestigt een woordvoerster van de wethouder. Volgens haar is de pilot nog niet begonnen, maar zal deze ergens komend jaar van start gaan. Wijbenga zegt dat er al goede ervaringen zijn opgedaan met gezamenlijke briefings bij grotere evenementen in Rotterdam.

Begin deze maand liet de politie al aan de politiek weten meer en beter te willen samenwerken met boa’s.