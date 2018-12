Vaker naar muziektheater, minder naar toneel

Aan voorstellingen en concerten op Nederlandse podia zijn het vorige jaar 18,5 miljoen bezoeken gebracht, 1 procent meer dan in 2016, heeft het CBS vastgesteld. Het bureau signaleerde onder meer dat muziektheater in de lift zit en toneel en dans belangstelling verliezen.

De grootste stijging, met maar liefst 12 procent, was te zien bij muziektheater als musicals en in mindere mate ook opera’s. Deze evenementen trokken vorig jaar 2,9 miljoen bezoeken, waarvan 2,3 miljoen aan musicals. Toch zag ook de opera zijn aandeel stijgen; deze kunstvorm kreeg 13 procent meer aan bezoekers in de zaal. In 2017 waren er 5300 voorstellingen met muziek op de professionele podia.

Voor concerten werd 8,7 miljoen keer een kaartje gekocht, ook 1 procent meer dan in het jaar ervoor. Popconcerten werden het vaakst bezocht: 6,9 miljoen keer, net zo vaak als een jaar eerder.

Het toneelbezoek daalde in 2017 met 8 procent. Met 1,9 miljoen bezoeken aan 11.500 voorstellingen is zowel het aanbod als de belangstelling voor toneel sinds eind jaren negentig niet zo laag geweest, zegt het CBS. Ook dans werd in 2017 minder bezocht dan een jaar eerder. Het aantal bezoeken aan de 26.000 voorstellingen daalde met 7 procent.