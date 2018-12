Astrid Holleeder: voor ons is het eindig

Astrid Holleeder is ervan overtuigd dat haar broer Willem in de toekomst wraak neemt op haar en haar zus Sonja omdat zij naar justitie zijn gestapt en verklaringen tegen hem hebben afgelegd. Dat zei ze dinsdagochtend tijdens haar getuigenverhoor op de 49e dag van de strafzaak tegen haar broer.

,,Wij komen niet van Wim af”, aldus Astrid Holleeder. ,,En die klap in het donker komt een keer. Dat kan een jaar duren, twee jaar …. Hij vergeet niet. Die rekening betalen we nog een keer. Voor ons is het een eindig verhaal. We weten alleen niet wanneer.”

Als voorbeeld wees ze op de moord op crimineel John Mieremet in 2005, een van de liquidaties in de aanklacht tegen haar broer. ,,Hij zag Mieremet als de man die in 1996 de eerste aanslag op Cor van Hout liet plegen en het ook op hem had voorzien. Hij kan tien jaar later nog een oude koe uit de sloot halen.”

Astrid Holleeder wordt dinsdag verhoord over nieuwe opnamen van gesprekken met haar broer die ze onlangs inleverde. Holleeder zelf wil later op de dag ook nog het nodige kwijt, vertelde hij de rechtbank.