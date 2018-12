‘Celstraf ex-Rochdale-topman in stand laten’

De celstraf van van drie jaar en drie maanden voor voormalig Rochdale-topman Hubert Möllenkamp zou moeten blijven staan. Dat adviseert de advocaat-generaal de Hoge Raad in een onafhankelijke conclusie. De Hoge Raad zal op 12 februari een beslissing nemen.

Möllenkamp werd maart vorig jaar in hoger beroep veroordeeld door het gerechtshof in Amsterdam voor onder meer het ontvangen van steekpenningen, witwassen en meineed. Hij ging in cassatie.

Möllenkamp werd 2009 ontslagen door woningcorporatie Rochdale nadat de misstanden aan het licht waren gekomen.

De voormalig bestuursvoorzitter, die er een luxe levensstijl op nahield, kreeg bijnamen als ‘Maserati-man’ en ‘Zonnekoning’. Volgens het hof heeft hij zich over een langere periode op onrechtmatige wijze verrijkt door het aannemen van steekpenningen. Möllenkamp zelf heeft altijd ontkend dat hij steekpenningen heeft aangenomen.