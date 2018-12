Celstraf Kouwenhoven blijft in stand

De celstraf van 19 jaar van zakenman Guus Kouwenhoven blijft in stand en is daarmee na jaren onherroepelijk geworden. Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag. De 76-jarige Kouwenhoven is vorig jaar veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003.

Volgens het hof in Den Bosch heeft de 76-jarige zakenman wapens Liberia binnengesmokkeld en verdeeld onder de manschappen van het gewelddadige regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor. Door bijvoorbeeld opslag, chauffeurs en vrachtwagens te regelen is hij bovendien medeplichtig aan de oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd door het regime. Kouwenhoven was volgens het hof ,,opzettelijk behulpzaam geweest” bij het plegen van oorlogsmisdrijven.

Kouwenhoven, bij verstek veroordeeld, tekende protest aan tegen het vonnis. Volgens hem was er in Liberia door Taylor vlak voor zijn aftreden als president amnestie verleend en kon hij daardoor dus niet vervolgd worden in Nederland.

Maar, aldus de Hoge Raad: ,,Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het verlenen van amnestie en het niet vervolgen van verdachten van dergelijke misdrijven toelaatbaar, bijvoorbeeld wanneer sprake is (geweest) van een verzoeningsproces of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Deze uitzonderingssituatie deed zich bij Kouwenhoven niet voor. De Hoge Raad laat dit oordeel van het hof daarom in stand.”

Kouwenhoven verblijft in Zuid-Afrika en werd daar eind vorig jaar opgepakt. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De verwachting is dat de Zuid-Afrikaanse rechter zich in april 2019 over dat verzoek zal buigen. Kouwenhoven staat onder huisarrest.

De zaak loopt al sinds 2004 en was al eens eerder door de Hoge Raad terugverwezen naar het gerechtshof. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten ,,zeer tevreden” te zijn met de uitspraak. ,,Met de uitspraak komt na 15 jaar een einde aan het strafrechtelijk onderzoek.”