Eis weer levenslang moorden Staatsliedenbuurt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen twee mannen die ervan worden verdacht dat zij op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) hebben doodgeschoten. Volgens het OM had de dubbele liquidatie veel weg van een executie. ,,In een tijdsbestek van tien minuten zijn twee mannen doodgeschoten.”

De rechtbank veroordeelde Anouar B. (38) en Adil A. (30) in 2015 tot een levenslange celstraf. De beide mannen ontkennen en tekenden hoger beroep aan. Een naar Marokko gevluchte, derde verdachte is daar veroordeeld tot twintig jaar cel. Meerdere daders zijn tot dusver uit handen van justitie gebleven.

Op de vlucht schoten de daders gericht op de politie, maar die wist zich het vege lijf te redden.