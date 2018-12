Geen witte kerst dit jaar

De kans op een witte kerst is definitief verkeken. Vooral komend weekend en maandag is het met een temperatuur van 10 tot 13 graden zeer zacht, meldt Weeronline. Met een grote kans op regen en nauwelijks zon zijn het echt ‘de donkere dagen voor kerst’.

Op eerste kerstdag is het grijs en regenachtig. Tweede kerstdag verloopt droger, met iets meer kans op zon en een temperatuur van 7 tot 10 graden. Na de kerst is er een kleine kans op vorst in de nachten. Maar de kans op relatief zacht weer, met maxima rond 8 graden en wisselvallig weer, is volgens Weeronline groter.

De laatste witte kerst, waarbij in De Bilt op beide kerstdagen ‘een gesloten sneeuwdek’ lag, was in 2010. Voor een mooie witte kerst kun je wel terecht in de hooggelegen wintersportgebieden in de Alpen.