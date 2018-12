Gerechtshof verbiedt motorclub Bandidos

Motorclub Bandidos Holland blijft verboden. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat dinsdag bepaald in het hoger beroep dat was aangespannen tegen het verbod dat de rechtbank in Utrecht eerder oplegde op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het hof rivaliseert motorclub Bandidos op gewelddadige wijze met andere motorclubs. Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en dreiging. Bandidos Holland is daarom in strijd met de openbare orde en moet worden verboden en ontbonden, aldus het hof. Het is niet toegestaan om lid te zijn.

Zelfstandige chapters van de motorclub worden niet verboden, omdat het OM daar niet om heeft gevraagd.

Bandidos Motorcycle Club is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft zogeheten chapters in verschillende steden zoals Sittard, Nijmegen en Utrecht. Het OM gaat uit van enkele tientallen leden.

Het OM voert strijd tegen diverse motorclubs. Op verzoek van het OM werd eerder ook Satudarah verboden. Het verzoek om No Surrender en de Hells Angels te verbieden moet nog worden behandeld.

Het is voor het eerst dat een gerechtshof een motorclub verbiedt.