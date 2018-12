Hoge Raad oordeelt over celstraf Kouwenhoven

De Hoge Raad oordeelt dinsdag of de celstraf van zakenman Guus Kouwenhoven in stand moet blijven. Hij is veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 2000 en 2003.

Kouwenhoven werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot negentien jaar cel. Volgens het hof in Den Bosch heeft de 75-jarige zakenman wapens Liberia binnengesmokkeld en verdeeld onder de manschappen van het gewelddadige regime van de toenmalige Liberiaanse president Charles Taylor. Door bijvoorbeeld opslag, chauffeurs en vrachtwagens te regelen is hij bovendien medeplichtig aan de oorlogsmisdrijven die zijn gepleegd door het regime.

Kouwenhoven, bij verstek veroordeeld, tekende protest aan tegen het vonnis. Hij verblijft in Zuid-Afrika en werd daar eind vorig jaar opgepakt. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Hij staat onder huisarrest.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseerde afgelopen juni in een onafhankelijke conclusie om de celstraf in stand te houden. Het is aan de Hoge Raad om hier al dan niet in mee te gaan.