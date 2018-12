Inchecken met barcode in Rotterdamse metro

In de metro van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET kan vanaf dinsdag worden gereisd met een barcodeticket dat op een mobiele telefoon staat. Reizigers kunnen met deze mobiele barcode in- en uitchecken bij de metro.

De dienst is bedoeld voor reizigers die af en toe gebruikmaken van het ov. Sinds deze zomer kon er al op dezelfde wijze worden gereisd in bus en tram en veerboot. In de Amsterdamse metro kan er nog niet met een QR-code worden ingecheckt. In landen als Noorwegen zijn mobiele tickets al enige jaren gemeengoed.

De barcodes zijn te genereren via een speciale app van de RET. Wel dient eerst eenmalig een account te worden gemaakt. Daarna is het mogelijk het mobiele ticket af te rekenen via iDeal of een creditcard. Een kaartje waarmee twee uur onbeperkt kan worden gereisd, kost 3,50 euro.

In de loop van 2019 kan er ook bij bus en tram met de barcode worden ingecheckt. Tot die tijd controleert de bestuurder of controleur de tickets.

De RET werkt ook aan contactloos in- en uitchecken via de mobiele telefoon. Vorig jaar mislukte een soortgelijke proef van de OV-chipkaart in samenwerking met Vodafone en KPN.