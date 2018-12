Kaag ontvangt petitie tegen lijden in Jemen

Een petitie van het Nederlandse Rode Kruis om hulp te bieden aan de bevolking van Jemen is door bijna 48.000 mensen getekend. De situatie in het land in het Midden-Oosten wordt steeds nijpender en er is hongersnood. De handtekeningen zijn dinsdagmiddag overhandigd aan minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking.

,,Driekwart van de Jemenieten lijdt en heeft dringend hulp nodig. Het grootste probleem is dat humanitaire hulp deze mensen niet kan bereiken”, aldus een Rode Kruis-woordvoerster.

Het is de eerste keer dat de Nederlandse tak van de hulporganisatie via een petitie aandacht van de politiek vraagt voor een probleem in de wereld. ,,In eerste instantie viel het aantal handtekeningen ons een beetje tegen. Daarom deden we de oproep een maand geleden opnieuw”, aldus de woordvoerster. Het Rode Kruis hoopte volgens haar 30.000 handtekeningen op te halen.

De organisatie roept de politiek op zich in te blijven zetten voor verbetering van de leefomstandigheden en tegen wapenleveranties aan de strijdende partijen.