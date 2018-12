Nederland blijvertje bij overleg grote landen

Nederland mag komend jaar opnieuw aanschuiven bij het overleg van de twintig belangrijkste economieën van de wereld. Gastheer Japan heeft Nederland uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de zogeheten G20.

Nederland is de achttiende economie van de wereld, maar werd in het verleden op de G20 vertegenwoordigd door de Europese Unie, die ook aan tafel zit. Voor de top van vorig jaar in Hamburg en voor de afgelopen editie in Buenos Aires kreeg Nederland echter ook zelf een uitnodiging.

De regeringsleiders van de deelnemende landen komen eind juni bijeen in Osaka. Tussen mei en november zijn er bijeenkomsten van vakministers en centrale bankiers. Gastheer Japan wil onder meer belastingen voor grote internetbedrijven en ongelijke handelsstromen tussen landen aansnijden. Dat laatste is sinds het aantreden van de Amerikaanse president Donald Trump en diens scherpe kritiek op de ,,oneerlijke concurrentie” van vooral China een heet hangijzer.

Premier Mark Rutte vindt het ,,goed nieuws” dat Nederland er weer bij is, omdat de topconferentie een ,,belangrijk podium is voor onze open en internationale economie”.