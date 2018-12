Openingstijden supermarkten tijdens kerst en oud en nieuw 2018

Foto: Flickr.com by Franklin Heijnen CC BY SA 2.0

Voor veel Nederlanders staan kerst en oud en nieuw in het teken van samen borrelen, eten en feesten. Daar komen veel boodschappen bij kijken. Het risico bestaat dat je een belangrijk ingrediënt vergeet en toch nog even naar de supermarkt wilt gaan. Nieuws.nl zocht uit welke supermarkten hun deuren openen tijdens kerst en rondom oud en nieuw en wat de openingstijden zijn van deze filialen. Handig toch, als je de melk of de koffie vergeten bent.

Openingstijden supermarkten tijdens de feestdagen:

Albert Heijn en AH to go

Op maandag 24 december zijn 883 Albert Heijn-filialen en 83 AH to go’s tot 19.00 uur open. Op 25 december kan je voor enkele spoedboodschappen terecht bij 144 Albert Heijn-filialen en 44 AH to go’s tussen 12:00 en 19:00 uur. Op tweede kerstdag zijn er meer winkels geopend, namelijk 652 Albert Heijn-filialen en 52 AH to go’s, ook tussen 12:00 en 19:00 uur. Op 1 januari kan je boodschappen doen bij 143 Albert Heijn-filialen en bij 47 AH to go’s. Kijk hier voor de exacte openingstijden per filiaal.

Lidl

Op maandag 24 december zijn alle Lidl-filialen open met een aangepaste sluitingstijd van 18:00 of 19:00 uur. Op eerste kerstdag zijn er geen filialen open. Op tweede kerstdag is de kans groter dat je niet voor een dichte deur komt te staan. 253 supermarkten zijn dan geopend. Op oudejaarsavond zijn alle filialen open met een aangepaste sluitingstijd van 19:00 of 20:00 uur. Op 1 januari sta je hoogstwaarschijnlijk voor een dichte deur: slechts 1 winkel is dan open. De vestigingen hanteren allemaal hun eigen openingstijden.

Jumbo

Op maandag 24 december zijn er 609 winkels open van Jumbo. Ook de Jumbo Bezorgservice levert op deze dag aan huis. Op eerste kerstdag zijn er 225 winkels open en op tweede kerstdag zijn dat er 545. Op 1 januari zijn er 196 winkels op. Jumbo adviseert om online de openingstijden te checken op de volgende link, omdat de openingstijden per winkel kunnen verschillen.

Plus

Wil je op kerstavond de laatste kerstboodschappen inslaan? Houd er dan rekening mee dat de meeste van de Plus-vestigingen eerder sluiten. Op eerste kerstdag zijn er slechts 43 filialen open. Op tweede kerstdag zijn er meer winkels van Plus open: 192. Op oudejaarsavond sluit het grote merendeel van de supermarkten eerder. Op 1 januari zijn 43 supermarkten in totaal geopend, waarvan ongeveer de helft de hele dag open is en de andere helft tot en met de middag. Ook hier wordt aangeraden om op de website te kijken voor de exacte openingstijden.

Aldi

Voor de openingstijden per filiaal verwijst Aldi naar de filialenzoeker op hun website.

Dirk van den Broek

Alle Dirk-filialen zijn op 24 december geopend. De winkels sluiten uiterlijk om 19.00 uur. Op eerste kerstdag zijn er 63 winkels geopend en op tweede kerstdag 113. De openingstijden verschillen per filiaal. Op oudjaarsdag kun je bij alle vestigingen nog oliebollen en appelflappen kopen. De meeste filialen sluiten om 18.00 uur hun deuren. Op nieuwjaarsdag zijn minder filialen open (79). Ook op deze dag variëren de openingstijden per vestiging.

Hoogvliet

De Hoogvliet-vestigingen die geopend zijn op 24 december gaan uiterlijk om 19.00 uur dicht. Er zijn 24 supermarkten geopend op eerste kerstdag, 59 op twee kerstdag en 26 op nieuwjaarsdag. Benieuwd of de Hoogvliet bij jou om de hoek open is? Bekijk het hier.

Vomar

Op 24 december zijn alle winkels van Vomar open. Op eerste kerstdag zijn dat er iets minder (59 winkels). Op tweede kerstdag kun je voor je boodschappen bij alle supermarkten terecht. Op 1 januari zijn 63 winkels geopend. De precieze openingstijden per filialen vind je hier.