Politie nog bezig met onderzoek op school

Politie en recherche doen dinsdagmiddag nog steeds onderzoek op de vmbo-school in Rotterdam waar kort na 13.00 uur een 16-jarige leerlinge werd doodgeschoten. Het Rotterdamse meisje is nog gereanimeerd maar zonder resultaat. Haar lichaam was vier uur na de schietpartij nog niet weggehaald uit de fietsenstalling waar de fatale schoten werden afgevuurd.

Volgens enkele getuigen zou de 31-jarige Rotterdamse verdachte die kort na de schietpartij werd opgepakt een relatie met het slachtoffer hebben gehad. Er zou meer dan eens aangifte van bedreiging tegen hem zijn gedaan. De politie wil in verband met het onderzoek niet meer zeggen dan dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden.

De leerlinge van het Rotterdam Designcollege aan de Essenburgstraat zat in de vierde klas en deed eindexamen. Bij het hek van de school heeft iemand een eerste bosje bloemen neergelegd.