‘Schoolbestuurder moet excuses aanbieden’

Schoolbestuurder André Postema moet excuses aanbieden voor zijn aandeel in het examendebacle van afgelopen zomer. CDA-Kamerlid Michiel Rog zal dat woensdag eisen tijdens een debat in de Tweede Kamer. Een CDA-woordvoerder bevestigt een bericht van het AD hierover. Volgens de krant zal ook de VVD op excuses aandringen.

Postema kwam in opspraak als voorzitter van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs. Meerdere scholen van deze koepel zijn vorige week door de onderwijsinspectie als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ bestempeld. Daaronder ook het VMBO in Maastricht, dat afgelopen zomer negatief in het nieuws kwam. Postema is inmiddels opgestapt. Maar volgens Rog heeft hij eerst geprobeerd de verantwoordelijkheid voor wat er mis ging te leggen bij leraren en leerlingen. ,, Nu is het tijd om publiekelijk excuses te maken voor de bestuurlijke chaos.”