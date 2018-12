Speciaal politieprogramma voor jonge hackers

Politie en justitie hebben voor jonge hackers een speciaal programma ontwikkeld om hen op het juiste pad te krijgen en houden. Het gaat om een pilot met de naam Hack_Right, waaraan het afgelopen halfjaar elf jongeren hebben meegedaan.

Per jaar worden zo’n zeventig jongeren tussen de 12 en 23 jaar aangehouden voor cybercrime, het binnendringen van een systeem zonder toestemming. Volgens de politie overzien zij vaak niet wat de gevolgen zijn van hun daden. Soms beseffen ze niet eens dat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Sommige jongeren plegen bijvoorbeeld alleen maar hacks om te zien of het kan. Ze realiseren zich niet dat een gehackt bedrijf op kosten wordt gejaagd, bijvoorbeeld omdat klanten moeten worden ingelicht over het hacken.

Hack_Right kan als alternatief voor een straf, maar ook als onderdeel van of náást een straf opgelegd worden. Alleen jongeren die bekennen, geen zeer ernstige vormen van hacking hebben gepleegd en bereid zijn zich op een positieve manier te ontwikkelen, komen ervoor in aanmerking. Bovendien moet het om een eerste cyberdelict gaan, omdat de kans dan het grootst wordt geacht dat ze hun gedrag veranderen.

Het programma bestaat uit vier modules, waarbij elke module moet leiden tot een gedragsverandering bij de jongeren. Deze omvatten herstel, training, alternatief en coaching. Bij het programma worden ook de Reclassering, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming betrokken.

De pilot gaat nog een jaar door en wordt dan geëvalueerd.