Vernieuwd 3FM Serious Request gaat het land in

3FM Serious Request begint dinsdag in een volledig vernieuwde opzet. Het Glazen Huis op een Nederlands stadsplein heeft plaats gemaakt voor drie dj-duo’s die kriskras door het land wandelen en mobiel radiomaken.

Bij 3FM Serious Request: Lifeline, zoals de inzamelingsactie is gedoopt, staan de dj’s niet langer centraal maar juist de verhalen en de inzamelacties. De duo’s lopen vanaf komende avond uit verschillende uithoeken van het land naar Utrecht waar ze op de dag voor kerst moeten aankomen in TivoliVredenburg.

Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vertrekken vanuit Hengelo, Rob Janssen en Jorien Renkema uit Weert. Sander Hoogendoorn en Eva Koreman hebben vanaf Vlieland de meeste kilometers voor de boeg. De dj’s zijn uitgerust met camera en mobiele radiostudio en zijn 24 uur per dag te volgen.

De opbrengst gaat ditmaal niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met het Rode Kruis. Dit jaar zijn thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

Vorig jaar was de eindstand van 3FM Serious Request ruim 5 miljoen, op het hoogtepunt was de inzamelingsactie goed voor ruim 13 miljoen euro.