Vierde show voor Marco Borsato in De Kuip

Marco Borsato staat volgend jaar vier keer in De Kuip. Het vierde concert, een middagshow, vindt plaats op zondag 2 juni, maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend.

,,Het zal geen verrassing zijn dat het succes van een aantal weken geleden ons heeft overvallen”, aldus Borsato, over zijn uitverkochte concerten op 29 mei, 1 juni en 5 juni. ,,We waren niet voorbereid op de overweldigende vraag en hebben er de afgelopen weken dan ook alles aan gedaan om een extra moment te vinden in de overvolle agenda’s.”

Borsato keert volgend jaar na vijftien jaar terug in het Rotterdamse stadion. Hij neemt onder meer AndrĂ© Hazes, Lil’ Kleine en DI-RECT mee.