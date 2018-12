Vuurwerkvloggers opgepakt

Twee mannen zijn opgepakt, omdat ze filmpjes over vuurwerk op YouTube zouden hebben gezet. Op de filmpjes was te zien hoe illegaal vuurwerk werd gemaakt en afgestoken. Dat is verboden. In andere filmpjes deelden ze kortingscodes, waarmee mensen goedkoper vuurwerk via internet konden kopen, en tips om niet tegen de lamp te lopen.

De verdachten zijn een 47-jarige man uit Coevorden en een 19-jarige man uit Winschoten. Zij zouden sinds 2012 meer dan vierhonderd filmpjes hebben geĆ¼pload. Die zijn miljoenen keren bekeken. Hun kanaal had meer dan 155.000 volgers.

Volgens de politie is illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat wordt vernietigd. Het YouTube-kanaal is overgenomen en de vlogs zijn verwijderd.