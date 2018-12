Aboutaleb praat met leerlingen Designcollege

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdagochtend het Rotterdam Designcollege bezocht. Op de vmbo-school is dinsdag een 16-jarige leerlinge doodgeschoten. Leerlingen en docenten staan stil bij bij de dood van het meisje.

Aboutaleb vertelde dat hij een uurtje is binnen geweest en met de leerlingen heeft gesproken. Hij zei dat in de school een herdenkingsruimte is ingericht met daarin een herdenkingsboom waarop leerlingen een boodschap op een hartje kunnen schrijven. Zelf schreef de burgemeester ,,waanzin, waarom’’.

Kinderen van wie sommige vochtige ogen hadden lieten weten dat ze het fijn vonden dat de burgemeester er was. ,,Er hing een mooie sfeer’’, aldus Aboutaleb. Hij heeft tegen de leerlingen gezegd dat ze hem kunnen mailen met vragen.

De burgemeester heeft zich verder laten vertellen hoe de laatste schooldag van het meisje eruitzag. Over de toedracht wilde hij niets zeggen. Wel benadrukte hij dat Rotterdam veel doet aan het terugdringen van verboden wapenbezit. Daarom wordt veel preventief gefouilleerd in de stad.

Ook de Turkse consul Aytaç Yılmaz bezocht de school waar hij ook kort met de burgemeester sprak. Het slachtoffer is van Turkse komaf.

De eerste leerlingen en hun ouders hebben de school inmiddels verlaten. Er wordt woensdag geen les gegeven. De leerlingen hebben een brief gekregen met informatie over shockverwerking.