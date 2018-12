Ambassadeur VS: gebruik geen Russisch gas

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra roept in een open brief in De Telegraaf Nederland op om niet mee te werken aan het Russische gasproject Nord Stream 2. Hoekstra schrijft dat het Amerikaanse Congres vorige week heeft besloten om alle landen in de Europese Unie te vragen niet deel te nemen aan het project.

Nord Stream 2 is een nieuwe pijpleiding die door de Oostzee moet lopen om delen van Europa van Russisch gas te voorzien. Het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom wordt medegefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell.

Hoekstra denkt dat Rusland de nieuwe pijpleiding kan gaan gebruiken om politieke macht uit te oefenen op Europese landen. ,,Wij zijn tegen Nord Stream 2 omdat het een geostrategische bedreiging vormt voor onze beste vrienden en bondgenoten”, schrijft Hoekstra in de krant.

De ambassadeur noemt het conflict in Oekraïne, de MH17-ramp en de poging van Rusland om de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te hacken als redenen voor Nederland om niet deel te nemen aan het Russische gasproject.