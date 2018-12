‘Amsterdam kan Uber niet verbieden’

,,Amsterdam heeft geen bevoegdheid om taxidienst Uber te verbieden. Wel kan ik de baas van Uber aanspreken op de verantwoordelijkheden die het bedrijf heeft ten aanzien van rij- en rusttijden en de illegale handel in vergunningen.” Dat zei wethouder Sharon Dijksma (verkeer en vervoer) in antwoord op vragen van verschillende raadsfracties.

Ze zegt zich net als de raad zorgen te maken over de hoofdstedelijke taximarkt, zeker nu Uber recent een aantal keren negatief in het nieuws is geweest. Zo berichtte stadszender AT5 onlangs over het verpachten van Uberaccounts aan onbevoegde chauffeurs. Ook waren Uberchauffeurs dit jaar betrokken bij twee dodelijke ongelukken in Amsterdam.

Dijksma is blij met de bemoeienis van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die zich bezighoudt met een groot onderzoek naar fraude in de taxiwereld. De wethouder zegt verder te werken aan nieuw taxibeleid voor de snel veranderende ,,bel- en instapmarkt”. Dat wordt voor de zomer aan de raad voorgelegd.