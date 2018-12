Boeren kunnen verdienen aan biodiversiteit

Boeren die zich actief inspannen voor het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland, krijgen vanaf 2021 van de Rabobank rentekorting op nieuwe en bestaande leningen. Supermarkten geven producten van zulke boeren vanaf volgend jaar een prominentere plek. Het aanbod van Nederlandse producten in de winkels moet fors omhoog.

Dat zijn enkele van de afspraken die negentien partijen hebben gemaakt in het Deltaplan Biodiversiteit, dat zij woensdag hebben gepresenteerd. Aan het Deltaplan werken onder meer het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), boerenorganisatie LTO Nederland, Unilever, kennisinstituten en natuur- en milieu-organisaties mee. Het komende halfjaar hopen ze ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen aan zich te binden.

De partijen willen dat Nederland in 2030 een voorbeeld is van een dichtbevolkte delta met een rijke natuur, waarin het goed wonen en werken is. Daarvoor is herstel van de biodiversiteit nodig, want ,,veel van wat de supermarkten verkopen, begint als plantje in de grond. Of het nu groente, melk, een karbonaadje of brood is”, aldus directeur Marc Jansen van het CBL. ,,Daarom moet het voor boeren aantrekkelijk zijn om op een natuurvriendelijke manier voedsel te produceren”, zegt Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds. Het WNF denkt samen met de Rabobank en LTO na over nieuwe verdienmodellen voor boeren.

Volgens de plannenmakers gaat het ondanks jarenlange inspanningen nog niet goed met de natuur in Nederland, terwijl 90 procent van het land uit niet-bebouwde grond bestaat. Natuurmonumenten gaat vanaf volgend jaar boeren helpen om natuurvriendelijker te werken. Boeren, wegbeheerders en grondeigenaren moeten ook beter zorgen voor het openbare groen. Als dieren en planten meer en beter ruimte krijgen om te leven, wordt de landbouw gezonder en zal de natuur in 2030 rijker zijn, staat in het Deltaplan.