Geen les op Designcollege tot kerstvakantie

De leerlingen van het Rotterdam Designcollege hebben tot de kerstvakantie geen reguliere lessen. De school is wel open voor leerlingen om te praten. Dat zegt Marc Otto, de voorzitter van het college van bestuur van de koepel LMC Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt.

Woensdag zijn de leerlingen in hun eigen klas opgevangen. Daar spraken ze met hun mentor, liet Otto weten. Er wordt nog nagedacht over een herdenking van het meisje.

,,Dit is het ergste wat je als school kan overkomen’’, zei Otto. Hij zei verder dat de veiligheid niet in het geding is, maar dat een incident zoals dinsdag niet is te voorkomen omdat het toch om een semi-openbaar gebouw gaat.

Over signalen dat er al langer bedreigingen waren wilde hij niets zeggen. ,,Dat is aan de politie. Het is nog te vroeg om daarop te reageren.’’