Geldboete voor straatintimidatie

De allereerste verdachte ooit die in een Nederlandse strafzaak terechtstond voor straatintimidatie heeft woensdag een voorwaardelijke geldboete gekregen van twee keer 100 euro. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam hem opgelegd. De man stond terecht voor het lastigvallen van acht vrouwen op twee verschillende momenten.

De 36-jarige Everon el F. uit Rotterdam had afgelopen zomer meerdere vrouwen nageroepen en lastiggevallen. Dat is sinds dit jaar strafbaar in Rotterdam. Hij riep ze na, liep achter de vrouwen aan, maakte kus- en handgebaren of ging dicht naast een vrouw zitten op een bankje. Handhavers van de gemeente waren getuige hiervan. Een aantal vrouwen heeft nadrukkelijk laten weten dat ze niet gediend waren van de toenadering van de man.

Het aanspreken van vrouwen en dingen zeggen als ‘hé mooie dame’ of ‘hé schatje’ is niet strafbaar, zei de rechter. Echter, door de handelingen van El F., zoals de kushandjes en het achternalopen, is hij wel in overtreding.

De officier van justitie had een geldboete van 380 euro geëist. De rechter vindt een voorwaardelijke boete gepaster, ook gezien de persoonlijke omstandigheden van de Rotterdammer: hij heeft schulden en probeert met een bewindvoerder zijn leven weer op de rit te krijgen.

De Rotterdammer vertelde de rechter dat hij nooit meer vrouwen zal naroepen op straat. Hij heeft er spijt van. ,,Ik bedoelde het als compliment, ik wist niet dat het strafbaar was.” El F. is vrijgezel, vertelde hij de rechter, en wil graag een vriendin. Daarom zei hij dingen als ‘hé mooie dame’ of ‘hé schatje’. ,,Ze waren heel mooi”, zei hij tegen de rechter. ,,Echt goeie vitamine voor je ogen.”

Onder meer sissen, uitschelden en naroepen is verboden in Rotterdam. Er staat een boete op van maximaal 4100 euro of maximaal drie maanden cel. Om (seksuele) intimidatie op straat strafbaar te maken, is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. In Amsterdam is dat ook gebeurd, maar daar zijn nog geen verdachten opgepakt en vervolgd.