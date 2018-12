Handgranaat in tuin Limburgse Bandidosbaas

In een tuin van een woning langs de straat Aan de Linde in het Limburgse dorpje Nieuwstadt is een handgranaat gevonden. Volgens de politie gaat het om de woning van een lid van een motorclub. In deze straat woont de president van de Limburgse Bandidos, Harrie Ramakers. De politie noemt echter geen namen.

De straat is afgezet, enkele woningen zijn ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie gaat het explosief weghalen.

Het is niet voor het eerst dat de woning van Ramakers doelwit is van een aanslag. In 2014 sloot burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren, waaronder Nieuwstadt valt, de woning voor drie maanden. Dat deed hij na twee explosies voor de woning. Overigens tikte de rechtbank Hessels later op de vingers voor deze sluiting. Dat had hij niet mogen doen.

Wie verantwoordelijk was voor de aanslagen op de woning van Ramakers is nooit duidelijk geworden. Voor zijn overstap naar de Bandidos was Ramakers lid van de Nomads, een onderdeel van de Hells Angels. Ook werd Ramakers genoemd wegens de moord op drie clubleden in 2004, maar het Hof sprak hem en twaalf andere clubleden wegens gebrek aan bewijs uiteindelijk vrij.

In mei 2015 pakte de politie zestien verdachten op tijdens een grote actie tegen de Bandidos in Limburg, onder wie ook Ramakers. De Bandidos zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) een criminele organisatie. Dat blijkt onder meer uit drugshandel, bedreigingen en openlijk geweld waarbij ze betrokken zouden zijn. Later werden ze weer vrijgelaten.

Afgelopen dinsdag besliste het Gerechtshof in Den Bosch dat onder meer het chapter Sittard van de Bandidos mag blijven bestaan. Ramakers is president van dat chapter. Het OM eiste een algeheel verbod van de Bandidos, maar het hof ging daarin slechts ten dele mee. De landelijke organisatie werd verboden, maar plaatselijke chapters vallen buiten dat verbod.