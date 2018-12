Parkeervergunning duurder in grote steden

Een parkeervergunning wordt flink duurder in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis. De steekproef is gehouden onder 53 gemeenten en gaat over de prijzen in de duurste zone van de steden. Gemiddeld stijgen de kosten van een vergunning in alle gemeenten met 2,4 procent. Een parkeervergunning kost gemiddeld 95 euro per jaar.

De prijs stijgt in euro’s het hardst in Utrecht. Daar kost een vergunning volgend jaar 342 euro, een stijging van 66 euro (plus 24 procent) ten opzichte van 2018. In Rotterdam stijgt de prijs met 48 euro (71 procent meer) en wordt deze 115 euro. Den Haag blijft de goedkoopste stad, ondanks een stijging van 61 procent (23 euro), daar kost een parkeervergunning volgend jaar 60 euro. Een parkeervergunning blijft het duurst in Amsterdam. De prijs stijgt daar niet, maar blijft 535 euro per jaar.

Hilversum is de enige gemeente waar een vergunning juist goedkoper wordt. De prijs daalt daar van 150 euro naar 75 euro. Dat was een belofte van de coalitie in de stad na de gemeenteraadsverkiezingen.