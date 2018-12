Recordaantal boeren laat koe buiten grazen

Het aantal melkveebedrijven dat de koeien buiten laat lopen, is dit weideseizoen naar recordhoogte gestegen. Uit gegevens van de zuivelondernemingen blijkt dat 82 procent van de melkveehouders de koeien laat grazen. Een jaar eerder was dat nog 80,4 procent. Dat heeft brancheorganisatie de Duurzame Zuivelketen, een samenwerking tussen de Nederlandse Zuivel Organisatie en LTO Nederland bekendgemaakt.

De toename is onder meer te danken aan het feit dat honderden veehouders besloten hun koeien weer buiten te laten lopen, terwijl zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden. Partijen in de zuivelketen hebben de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om weidegang te stimuleren. Zuivelondernemingen keren bijvoorbeeld een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook brachten zij met succes producten van weidemelk op de markt.

In 2012 zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder een convenant om de weidegang van de koe te stimuleren. Doelstelling was om de weidegang te behouden op minimaal het niveau van 2012. Die doelstelling is nu gehaald.