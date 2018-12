Twee verdachten hennepbende Almelo vrij

Twee verdachten in een strafzaak rondom grootschalige hennepteelt en -handel in Almelo mogen de behandeling van hun zaak in vrijheid afwachten. Een van hen moet zich wel onder elektronisch toezicht stellen. Zeven andere verdachten blijven in de cel. Dat maakte de rechtbank in Almelo woensdag bekend.

De verdachten waren begin september opgepakt tijdens een grote politieactie in de Almelose wijk Nieuwstraatkwartier. Eerder was de voorlopige hechtenis van twee verdachten al opgeheven.

Aanvankelijk ging het om dertien verdachten, inmiddels zijn het er nog elf. Dinsdag concludeerde de rechtbank dat het Openbaar Ministerie (OM) ten onrechte ook twee politieagenten wilde vervolgen. Ze zouden informatie naar het criminele netwerk hebben gelekt, maar volgens de rechters is daar geen enkele aanwijzing voor te vinden.

De verdachten worden beschuldigd van hennepteelt en -handel, witwassen, diefstal van elektriciteit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Sommigen zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit en ernstige mishandeling. Het OM wil nog 36 andere mensen vervolgen.