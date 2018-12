Zware criminelen duiken op in zaak-Jalink

De landelijke recherche onderzoekt momenteel de rol van de veroordeelde criminelen Naoufal ‘Noffel’ F. en Muhammed S. bij de liquidatie van Vincent Jalink. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen een van de vermoedelijke uitvoerders van de liquidatie, Gideon G. (29).

De 38-jarige Jalink werd op 28 mei 2016 voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje doodgeschoten in Diemen. Jalink was organisator van grote feesten en was een bekende van de politie.

Naoufal F. en Muhammed S. duiken in diverse moordonderzoeken op, telkens als opdrachtgevers. F. is in april veroordeeld als opdrachtgever van de mislukte liquidatie van crimineel Peter R.. Muhammed S. is eerder deze maand veroordeeld tot ruim dertien jaar cel in een grote cocaïnezaak waarin een Urker viskotter een centrale rol speelde.