Bewonersvertrouwen Groningen op dieptepunt

Van de huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied is bijna 80 procent negatief tot zeer negatief gestemd over de aanpak van hun problemen. Dat is een nieuw dieptepunt in het bewonersvertrouwen, zegt de Vereniging Eigen Huis op basis van een eigen peiling, waar duizend mensen op reageerden.

Een op de tien huiseigenaren voelt zich onveilig in zijn eigen woning. Een kwart is van mening dat hun woning moet worden versterkt, maar er zijn maar weinigen die daarover duidelijkheid hebben gekregen: 87 procent van alle ondervraagden weet nog niet of hun huis voor versterking in aanmerking komt.

De bewoners worden ,,op ongehoorde en onbehoorlijke wijze aan hun lot overgelaten en zitten in grote onzekerheid” en hebben dringende behoefte aan daadkracht van de overheid, zegt Eigen Huis. De belangenvereniging denkt dat een parlementaire enquĂȘte over ,,dit grootschalige overheidsfalen” onvermijdelijk is.