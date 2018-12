Celstraf geëist voor financieren terrorist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 29-jarige man acht maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, wegens het financieren van een Facebookvriend die naar het strijdgebied in het Midden-Oosten was gereisd om deel te nemen aan de gewelddadige jihad. De verdachte heeft volgens het OM via een tussenpersoon een paar honderd euro overgemaakt.

De jihadstrijder had op Facebook filmpjes met gruweldaden gepost en de verdachte verteld dat hij zelf mensen had onthoofd. Ook zei hij dat hij geld nodig had. De verdachte maakte geld over dat hij deels bij anderen had ingezameld. ,,Door het sturen van geld worden gewelddadige jihadstrijders in staat gesteld om hun strijd verder te voeren en het plegen van terroristische misdrijven voort te zetten”, aldus het OM.

De komende maanden zullen meerdere verdachten voor soortgelijke verdenkingen voor de rechter worden gebracht, meldt het OM. Zij zijn in beeld gekomen door meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit. Enkele tientallen mensen zijn als verdachte aangemerkt.

De rechtbank doet in de zaak van de 29-jarige man uitspraak op 14 januari.