Celstraffen tot 10 jaar voor plofkraakbende

Zeven verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen van vijf tot tien jaar vanwege hun betrokkenheid bij het kraken van geldautomaten in Nederland. De rechtbank in Utrecht vond bewezen dat zij verscheidene plof,- trek- en ramkraken pleegden. Dat gebeurde tussen juli 2015 en oktober 2016.

De mannen sloegen toe in verschillende samenstellingen en gebruikten vaak gestolen auto’s. Om geen sporen achter te laten, droegen ze bivakmutsen, handschoenen en regenpakken.

De bende begon met ram- en trekkraken, waarbij ze onder meer een winkelpui kapotreden en ze met een sleepkabel een geldautomaat opentrokken. Ook hebben ze geldautomaten opengebrand. Daarna gingen ze over op het opblazen van geldautomaten. Het ging veelal om ING-automaten in Uithoorn, Hilversum, Leersum, Driebergen, Almelo, Utrecht, Axel en Nuland. Pogingen waren er in Weesp en Soest.

De straffen zijn iets lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie, die opliepen tot veertien jaar cel, omdat de rechtbank minder kraken bewezen achtte. De verdachten moeten in totaal 760.000 euro aan schadevergoeding betalen en ongeveer 370.000 euro aan winst die zij zouden hebben gemaakt.