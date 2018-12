‘Kamphuis koos wellicht voor anonimiteit’

Vrienden en collega’s van Arjen Kamphuis houden er rekening mee dat de cyberexpert nog leeft en zelf in de anonimiteit vertrokken is. ,,We houden er rekening mee dat Arjen in een mentale noodtoestand zou kunnen zijn geraakt’’, zegt Ancilla van de Leest tegen het AD. Ze voert sinds de verdwijning van Kamphuis het woord namens familie en vrienden. ,,Zijn stressvolle leven, in combinatie met hoogintelligentie en wekenlang in je eentje zitten zou daartoe kunnen leiden.’’

Kamphuis is sinds augustus spoorloos. Hij is het laatst gezien bij zijn hotel in het Noorse Bodø. Zijn kajak werd later gevonden in een nabijgelegen fjord.

De Noorse politie houdt nog steeds alle scenario’s open, maar het onderzoek staat op een laag pitje. De familie en vrienden van Kamphuis geven echter niet op. Ze starten volgende week een stickercampagne bij het internationale hackerscongres in Leipzig, met het verzoek naar Kamphuis te blijven uitkijken.