Moeder en baby mogen weg uit Egypte

De jonge Rotterdamse vrouw, die eind augustus op 18-jarige leeftijd in Egypte tijdens een vakantie onverwacht beviel van een zoon, is op weg naar huis. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat de jonge vrouw en haar kind in het vliegtuig zitten. ,,Soms komt een kerstwens ook echt uit”’, zegt hij over de terugkeer van moeder en kind

Aanvankelijk mochten moeder en kind Egypte niet verlaten. Dat het uiteindelijk bijna vier maanden heeft moeten duren voordat moeder en zoon naar huis konden, wijt de minister aan de tijd die nodig was voor de administratieve afhandeling door de Egyptische autoriteiten. Minister Blok: ,,Dat moeten we in dit geval respecteren.”

De geboorte vond plaats op een hotelkamer tijdens een vakantie van de vrouw, die niet wist dat ze zwanger was.