Nieuw letselonderzoek in zaak Sharleyne

Het Openbaar Ministerie (OM) wil een nieuw letselonderzoek naar de toedracht van de dood van Sharleyne. Dat heeft het OM bevestigd naar aanleiding van een bericht van het Dagblad van het Noorden.

Het 8-jarige meisje werd in 2015 dood gevonden naast een flat in Hoogeveen. Tegen haar moeder was tien jaar cel geƫist voor doodslag op haar dochter. Ze werd in juli vrijgesproken door de rechtbank in Assen, omdat de rechters vonden dat niet wettig bewezen was dat de moeder het meisje over de balustrade van de tiende verdieping had gegooid van het flatgebouw. Het OM ging daartegen in hoger beroep, omdat het vindt dat er wel degelijk wettig en overtuigend bewijs is.

Het OM wil een vierde deskundige de verwondingen van het meisje laten beoordelen en wil een getuigenverklaring van een buur opnieuw laten bekijken.

Tijdens de eerste regiezitting in het hoger beroep, vrijdag bij het gerechtshof in Leeuwarden, zal het OM een toelichting geven.