OM: 5 jaar en tbs voor slavendrijver Nijmegen

De 48-jarige Nijmegenaar Michael A. moet vijf jaar en tbs met dwangverpleging krijgen, omdat hij jarenlang een zwakbegaafd stel in Nijmegen heeft misbruikt als slaven. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Arnhem geëist. Als de rechtbank geen tbs wil opleggen, eist het OM een celstraf van negen jaar.

A. zou zeven jaar lang het paar hebben geterroriseerd. Hij zou ze hebben mishandeld en bedreigd en eiste dat ze voor hem kookten en wasten. Hij bemoeide zich met de opvoeding van hun zoon en gaf hen ook lijfstraffen. De jongen moest uiteindelijk uit huis worden geplaatst. A. had ook een wietkwekerij in de woning. Hij was actief als beveiliger van motorclub No Surrender.

Het paar moest A.’s boodschappen betalen, inclusief zijn drank en wiet. ,,Volpension”, volgens de officier van justitie.